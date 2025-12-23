अगले 40 घंटे मौसम का कहर!, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Latest Update : उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है और अब ‘सफेद आफत’ का सितम शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। मौसम विभाग का नया अलर्ट जनता की परेशानी बढ़ा सकता है। विभाग ने 24 और 25 दिसंबर को दिल्ली समेत 8 राज्यों में ‘भीषण शीत लहर’ का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में भीषण कोहरा और शीतलहर का अलर्ट है। वहीं, कश्मीर में ‘चिल्ला-ए-कलां’ की वजह से पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात ठप हो गया है। जहां ट्रेनें लेट हो रही है। वहीं, उड़ानों पर भी संकट आ रहा है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और केरल में हल्की बारिश की संभावना जताई है।