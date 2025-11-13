दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन..? डीएनए रिपोर्ट ने खोला राज.. हैरान करने वाला खुलासा

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए जबरदस्त कार विस्फोट के पीछे का रहस्य आखिरकार डीएनए जांच के बाद सामने आ गया है। जांच एजेंसियों ने पुष्टि की है कि इस धमाके को अंजाम देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि कश्मीर का रहने वाला मेडिकल प्रोफेशनल डॉ. उमर उन नबी ही था। जिसकी मौत धमाके में ही हो गई थी। आतंकी उमर ही विस्फोट से लदी हुंडई I20 कार चला रहा था। शुरुआती जांच में शक डॉ. उमर पर ही था, क्योंकि उसने धमाके में इस्तेमाल की गई सफेद हुंडई i20 कार घटना से 10 दिन पहले खरीदी थी। विस्फोट के बाद उसके शरीर के अवशेष कार के पास से बरामद किए गए थे, लेकिन पहचान संभव नहीं हो पाई थी। अब पुलवामा स्थित उसके परिवार से लिए गए सैंपल से डीएनए टेस्ट के बाद पुष्टि हो गई कि वही हमलावर था।