मुंबई में नए साल का सरप्राइज: 2026 के पहले ही दिन झमाझम बारिश, जानें अगले 4 दिनों का मौसम अपडेट

नए साल 2026 के पहले ही दिन मुंबई में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। नए साल की शुरुआत बारिश और ठंड के साथ हुई है, जिसने शहरवासियों को चौंका दिया है। जहां पूरे महाराष्ट्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं मुंबई के कई इलाकों में 1 जनवरी को अचानक बारिश हुई। ठंडी हवा और रुक-रुक कर हो रही बूंदाबांदी ने नए साल के पहले दिन मौसम सुहावना कर दिया है।