पुरुषों के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही महिला कैदियों की संख्या, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

भारत की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या को लेकर एक चिंताजनक राष्ट्रीय रुझान सामने आया है। हाल ही में जारी 'इंस्टीट्यूट फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च' (आइसीपीआर) रिपोर्ट 'वर्ल्ड फीमेल इम्प्रिजनमेंट लिस्ट' के अनुसार, पिछले दो दशकों में भारतीय जेलों में महिलाओं की संख्या, पुरुषों और सामान्य जनसंख्या की वृद्धि दर के मुकाबले दोगुनी तेजी से बढ़ी है।