भगवान झूलेलाल पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में निकाला जुलूस, फूंका पुतला

भगवान झूलेलाल और सिंधी समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में सिंधी समाज ने निकाला जुलूस, फूंका पुतला, तहसील पहुंचकर सौंपा ज्ञापन।

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 10, 2025

Published on:

10 Nov 2025 04:32 pm

