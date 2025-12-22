भीलवाड़ा रेल कोच में चलाएगा रेस्टाेरेंट

भीलवाड़ा। रेल के डिब्बे में रेस्टोरेंट का संचालन अब शहर के लिए कोई चौकाने वाली बात नहीं रहेगी। रेलवे अब भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन परिसर में सेंकड एंट्री गेट के समीप ही रेलवे कोच में रेस्टोरेंट का संचालन अगले साल से शुरू कर रहा है। पुराने रेलवे कोच को रेस्टोरेंट का लुक देने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया दिया जा रहा है।

संचालक शंकर सोलंकी ने बताया कि कोच के अंदर एक साथ 64 लोग बैठ कर खाना खा सकेंगे। इसके लिए कुल आठ ब्लॉक बनाए जाएंगे, भीतरी कोच पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा। डिब्बे के बाहर खुले में भी बैठने की व्यवस्था रहेगी।

रेल डिब्बे पर ही खर्च हो गए बीस लाख

रेलवे ने यह रेल कंडम कोच अजमेर से उपलब्ध कराया है, लेकिन रेल मार्ग से इसे लाने, इसकी मरम्मत व रंग रोगन समेत सभी सुविधाएं जुटाने पर बीस लाख खर्च हो चुके हैं। रेस्टोरेंट शहरी बशिंदों के लिए रहेगा। भोजन शुद्ध शाकाहारी ही परोसा जाएगा।