मटकी फोड़ के साथ चेयररेस प्रतियोगिता

इंदौर। एमआर-11 के पास ​शिव वाटिका में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मटकी फोड़ का रोमांचक कार्यक्रम और महिलाओं के लिए चेयर रेस ने सभी को उत्साहित कर दिया। भगवान कृष्ण की भव्य झांकी और प्रसाद वितरण के साथ रात 12 बजे कृष्ण जन्म का जश्न मनाया गया। आयोजक मुरलीधर गौर मंदिर समिति का विशेष सहयोग रहा। शिव वाटिका के गौरव नाइक (अध्यक्ष), रवि वर्मा (कोषाध्यक्ष), मनोज बघेल, योगेश मोरचले, संजीव गुप्ता, रोहित हुदवानी, रविंद्र झज्ज, आरके वर्मा और अन्य सभी सदस्यों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया।