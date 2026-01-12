एमपी में वोटर लिस्ट के SIR ने मचाया सियासी हड़कंप, कद्दावर नेताओं की बढ़ी धड़कनें

Voter List SIR: मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के जो आंकड़े सामने आए है, उन्होंने ग्वालियर की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। शहर की चारों विधानसभा सीटों पर नए नाम जुड़ने की तुलना में हटाए गए नामों की संख्या इतनी अधिक है कि इसने भविष्य के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह अस्थिर कर दिया है। चौकाने वाली बात यह है कि चारों सीटों पर जितने वोटों से विधायक जीते थे, उससे तीन से चार गुना ज्यादा नाम लिस्ट से कट गए है। राजनीतिक गलियारों में डर इस बात का है कि कहीं ये कटे हुए नाम किसी दल विशेष के परंपरागत वोट बैंक के तो नहीं है। (MP News)