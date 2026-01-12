सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाए तो रंग हो गया गुलाबी
ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायालय में शनिवार को उस मामले में निरीक्षक नीतू सिंह ने अपनी गवाही दी, जिसमें ईओडब्ल्यू ने नगर निगम की उपयंत्री वर्षा मिश्रा को रिश्वत मामले में क्लीन चिट देते हुए खात्मा रिपोर्ट पेश की। निरीक्षक ने कहा कि ट्रेप सही था। गाड़ी से रिश्वत के15 हजार रुपए बरामद किए थे। सोडियम कार्बोनेट के घोल में जब आरोपी के हाथ धुलवाए गए तो रंग गुलाबी हो गया था। घोल को कांच की बोतल में रखा गया है। इस खात्मा रिपोर्ट का फरियादी भी विरोध कर चुके हैं। रंगे हाथ ट्रेप करने वाली निरीक्षक ने आरोपों की पुष्टि की है। इस मामले में सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है। अब विशेष न्यायालय को खात्मा रिपोर्ट पर फैसला करना है।
दरअसल अनूप सिंह यादव ने 9 फरवरी 2023 को उपयंत्री वर्षा मिश्रा की ईओडब्ल्यू में रिश्वत मांगने की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पास पांच पार्क के संधारण का ठेका था। पार्क में काम पूरा होने के बाद नगर निगम से भुगतान किया जाना है। 6 लाख 70 हजार के बिल पास करने के बदले में उपयंत्री 20 हजार की रिश्वत मांग रही है। इस शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने वर्षा मिश्रा को रंगे हाथ पकडऩे के लिए जाल बिछाया। नगर निगम मुख्यालय के बाहर 15 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। रिश्वत कार के अंदर दी गई। फरियादी आगे की सीट पर बैठा हुआ था। उपयंत्री पीछे की सीट पर। पैसे गाड़ी की सीट पर रख दिए। उंगलियों से पैसे दूसरी जगह खिसकाए। इससे पीछे की ओर रेड हेंड हुआ। रिश्वत लेते हुए निरीक्षक नीतू ङ्क्षसह ने पकड़ा था। जांच शैलेंद्र कुशवाह ने की और खात्मा रिपोर्ट पेश की।
ट्रांसस्क्रिप्ट में रिश्वत लेने की वार्ता हुई है रिकॉर्ड
वर्षा मिश्रा व अनूप यादव के बीच वार्ता रिकॉर्ड हुई। इस वार्ता में बिल पर कमीशन लेने की वार्ता की गई। 10 फीसदी, 8 फीसदी, 5 फीसदी कमीशन की बात हुई। ट्रांसस्क्रिप्ट के आधार पर ट्रैप की कार्रवाई की गई।
पैसा गाड़ी से बरामद हुआ था। गाड़ी में वर्षा मिश्रा भी बैठी थीं। रिश्वत लेने के सीधे-सीधे साक्ष्य हैं।
फरियादी ने वॉटसएप चेट भी पेश की।
