12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाए तो रंग हो गया गुलाबी

नगर निगम की उपयंत्री वर्षा मिश्रा की खात्मा रिपोर्ट में ट्रैप करने वाली निरीक्षक ने दी गवाही

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Jan 12, 2026

सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाए तो रंग हो गया गुलाबी

सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाए तो रंग हो गया गुलाबी

ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायालय में शनिवार को उस मामले में निरीक्षक नीतू सिंह ने अपनी गवाही दी, जिसमें ईओडब्ल्यू ने नगर निगम की उपयंत्री वर्षा मिश्रा को रिश्वत मामले में क्लीन चिट देते हुए खात्मा रिपोर्ट पेश की। निरीक्षक ने कहा कि ट्रेप सही था। गाड़ी से रिश्वत के15 हजार रुपए बरामद किए थे। सोडियम कार्बोनेट के घोल में जब आरोपी के हाथ धुलवाए गए तो रंग गुलाबी हो गया था। घोल को कांच की बोतल में रखा गया है। इस खात्मा रिपोर्ट का फरियादी भी विरोध कर चुके हैं। रंगे हाथ ट्रेप करने वाली निरीक्षक ने आरोपों की पुष्टि की है। इस मामले में सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है। अब विशेष न्यायालय को खात्मा रिपोर्ट पर फैसला करना है।


दरअसल अनूप सिंह यादव ने 9 फरवरी 2023 को उपयंत्री वर्षा मिश्रा की ईओडब्ल्यू में रिश्वत मांगने की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पास पांच पार्क के संधारण का ठेका था। पार्क में काम पूरा होने के बाद नगर निगम से भुगतान किया जाना है। 6 लाख 70 हजार के बिल पास करने के बदले में उपयंत्री 20 हजार की रिश्वत मांग रही है। इस शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने वर्षा मिश्रा को रंगे हाथ पकडऩे के लिए जाल बिछाया। नगर निगम मुख्यालय के बाहर 15 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। रिश्वत कार के अंदर दी गई। फरियादी आगे की सीट पर बैठा हुआ था। उपयंत्री पीछे की सीट पर। पैसे गाड़ी की सीट पर रख दिए। उंगलियों से पैसे दूसरी जगह खिसकाए। इससे पीछे की ओर रेड हेंड हुआ। रिश्वत लेते हुए निरीक्षक नीतू ङ्क्षसह ने पकड़ा था। जांच शैलेंद्र कुशवाह ने की और खात्मा रिपोर्ट पेश की।


ट्रांसस्क्रिप्ट में रिश्वत लेने की वार्ता हुई है रिकॉर्ड
वर्षा मिश्रा व अनूप यादव के बीच वार्ता रिकॉर्ड हुई। इस वार्ता में बिल पर कमीशन लेने की वार्ता की गई। 10 फीसदी, 8 फीसदी, 5 फीसदी कमीशन की बात हुई। ट्रांसस्क्रिप्ट के आधार पर ट्रैप की कार्रवाई की गई।
पैसा गाड़ी से बरामद हुआ था। गाड़ी में वर्षा मिश्रा भी बैठी थीं। रिश्वत लेने के सीधे-सीधे साक्ष्य हैं।
फरियादी ने वॉटसएप चेट भी पेश की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 02:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाए तो रंग हो गया गुलाबी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में वोटर लिस्ट के SIR ने मचाया सियासी हड़कंप, कद्दावर नेताओं की बढ़ी धड़कनें

Gwalior voter list SIR Raises Concerns for BJP and Congress Stalwarts MP News
ग्वालियर

मुरार में पकड़ी गई फैक्ट्री, शहर के साथ बड़ी तादात में मप्र के अन्य शहरों में भी खपाई जाती है

ग्वालियर

MP के इस शहर में मिल रहा सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर, ग्राहकों से हो रही लूट

Costliest Commercial LPG Cylinder Prices in Gwalior Logistics Disparity MP News
ग्वालियर

MP में यहां तेज धमाके के साथ देर रात फटी पानी की पाइपलाइन, सड़कों पर बनी सुरंग, देखें VIDEO

gwalior water pipeline blast creates tunnel on road houses damaged mp news
ग्वालियर

राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता नहीं हुई, एक साल बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं

खिलाड़ी राष्ट्रीय चयन से वंचित
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.