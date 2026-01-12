सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाए तो रंग हो गया गुलाबी



दरअसल अनूप सिंह यादव ने 9 फरवरी 2023 को उपयंत्री वर्षा मिश्रा की ईओडब्ल्यू में रिश्वत मांगने की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पास पांच पार्क के संधारण का ठेका था। पार्क में काम पूरा होने के बाद नगर निगम से भुगतान किया जाना है। 6 लाख 70 हजार के बिल पास करने के बदले में उपयंत्री 20 हजार की रिश्वत मांग रही है। इस शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने वर्षा मिश्रा को रंगे हाथ पकडऩे के लिए जाल बिछाया। नगर निगम मुख्यालय के बाहर 15 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। रिश्वत कार के अंदर दी गई। फरियादी आगे की सीट पर बैठा हुआ था। उपयंत्री पीछे की सीट पर। पैसे गाड़ी की सीट पर रख दिए। उंगलियों से पैसे दूसरी जगह खिसकाए। इससे पीछे की ओर रेड हेंड हुआ। रिश्वत लेते हुए निरीक्षक नीतू ङ्क्षसह ने पकड़ा था। जांच शैलेंद्र कुशवाह ने की और खात्मा रिपोर्ट पेश की।