बाजार बना अखाड़ा, सांडों की लड़ाई से परेशानी

सोमवार सुबह गुड़ामालानी बाजार क्षेत्र में दो सांडों के आपस में भिड़ने के दौरान एक स्कूटी सवार शिक्षिका चपेट में आ गई। शिक्षिका को स्कूटी समेत गिरा दिया, जिससे गंभीर चोटें आईं। इतना ही नहीं, गिरी स्कूटी को सांडों ने सींगों से कई बार उछालकर क्षतिग्रस्त किया।

बाड़मेर

image

Dileep Kumar Dave

Dec 25, 2025

बेसहारा पशुओं का आतंक, सड़कों पर मंडरा रहा मौत का खतरा

गुड़ामालानी कस्बे में बेसहारा पशुओं, विशेषकर सांडों का आतंक आमजन के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। मुख्य बाजार व व्यस्त चौराहों पर बेकाबू पशु आपस में लड़ते हैं। जिससे राहगीर के लिए खतरा बन रहे हैं। नगर पालिका की अनदेखी के चलते राहगीर और व्यापारी हर समय भय के साये में जी रहे हैं।

मुख्य बाजार में बेसहारा पशुओं के झुंड के कारण दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। पशुओं के भिड़ते ही भगदड़मच जाती है। दुकानदारों को मजबूरी में शटर गिराने पड़ते हैं। इससे व्यापार भयभीत रहते है।

नगर पालिका के खिलाफ रोष

मोबाइल यूनियन के उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार राजपुरोहित ने बताया कि बाजार में हर समय डर का माहौल है। कई बार शिकायत के बावजूद नगर पालिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

प्रशासनिक लापरवाही उजागर

स्थानीय लोगों का कहना है कि न तो बेसहारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चल रहा है और न ही उन्हें गौशाला भेजने की व्यवस्था है। रात के समय सड़क पर बैठे पशु हादसों का कारण बन रहे हैं।

जल्द होगी कार्रवाई

नगर पालिका ईओ सुरेश जीनगर ने बताया कि संबंधित गौशाला से संपर्क किया गया है। शीघ्र ही बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए निविदा जारी की जाएगी।

Published on:

25 Dec 2025 07:53 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / बाजार बना अखाड़ा, सांडों की लड़ाई से परेशानी

