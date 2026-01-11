11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

पीएम मोदी ने दी सचिवालय से महात्मा मंदिर तक मेट्रो ट्रेन की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरी झंडी दिखाकर सचिवालय से महात्मा मंदिर तक मेट्रो कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन सेवा की सौगात दी। गांधीनगर में महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन से अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो रेल सेवा के अंतिम चरण का उद्घाटन किया। यह मेट्रो मार्ग सचिवालय और महात्मा मंदिर को जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का [&hellip;]

Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Jan 11, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरी झंडी दिखाकर सचिवालय से महात्मा मंदिर तक मेट्रो कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन सेवा की सौगात दी। गांधीनगर में महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन से अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो रेल सेवा के अंतिम चरण का उद्घाटन किया। यह मेट्रो मार्ग सचिवालय और महात्मा मंदिर को जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने महात्मा मंदिर से पुराने सचिवालय तक मेट्रो में सफर किया। मेट्रो में सफर कर रहे आम नागरिकों और विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री ने सहज संवाद भी किया और मेट्रो सेवा के संबंध में उनके अनुभव और प्रतिक्रियाएं जानी।

पांच मेट्रो स्टेशनों का भी उद्घाटन

मेट्रो के इस अंतिम कॉरिडोर के तहत पांच नए मेट्रो स्टेशनों का भी उद्घाटन किया गया, इसमें अक्षरधाम, पुराना सचिवालय, सेक्टर-16, सेक्टर-24 और महात्मा मंदिर स्टेशन शामिल हैं। महात्मा मंदिर इस मार्ग का टर्मिनल स्टेशन है, जो अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो फेज-2 का हिस्सा है। 5.36 किलोमीटर के इस विस्तार से अक्षरधाम मंदिर और दांडी कुटीर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक मेट्रो कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

इस मार्ग पर कई ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जिसमें पहला ट्रायल पिछले वर्ष अक्टूबर में विजयादशमी के अवसर पर हुआ था। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से विकसित यह कॉरिडोर अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क का हिस्सा है, जो अब 68 किलोमीटर में 54 स्टेशनों तक फैला होगा। इस विस्तार का उद्देश्य हजारों दैनिक यात्रियों को तेज, किफायती और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।

नया मेट्रो मार्ग गांधीनगर के लगभग 20 सेक्टरों और आसपास के तीन गांवों के निवासियों को सीधे लाभ पहुंचाएगा। साथ ही, पुराने सचिवालय परिसर और सेक्टर-16 में स्थित करीब 60 सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी रोजाना की यात्रा काफी आसान हो जाएगी।

आज वस्त्राल से शाहपुर तक ही चलेगी मेट्रो ट्रेन

सोमवार को पूर्व-पश्चिम लाइन पर मेट्रो सेवाएं सुबह 9.45 से 11:00 बजे तक शाहपुर से ओल्ड हाई कोर्ट के बीच उपलब्ध नहीं रहेंगी। इस अवधि के दौरान, वस्त्राल गांव से थलतेज गांव पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं वस्त्राल गांव मेट्रो स्टेशन से शाहपुर मेट्रो स्टेशन के बीच तथा ओल्ड हाई कोर्ट इंटरचेंज से थलतेज गांव मेट्रो स्टेशन के बीच ही सुचारू रूप से चलती रहेंगी। वहीं उत्तर-दक्षिण लाइन एपीएमसी से मोटेरा स्टेडियम और गांधी नगर पर मेट्रो ट्रेनें पूर्ववत निर्धारित समयानुसार संचालित होती रहेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

11 Jan 2026 09:58 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / पीएम मोदी ने दी सचिवालय से महात्मा मंदिर तक मेट्रो ट्रेन की सौगात

बड़ी खबरें

View All

समाचार

भारत-न्यूजीलैंड एक दिवसीय मैच के टिकट की कालाबाजारी

अहमदाबाद

जैसाण पर ढीली नहीं हो रही जाड़े की जकड़…चांधन, मोहनगढ़ और रामगढ़ क्षेत्रों में बर्फ की परत जमी

जैसलमेर

#Ratlam में 51524 मीट्रिक टन यूरिया बंटा

Breaking News Ratlam
रतलाम

विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत: मोदी

PM Narendra Modi
अहमदाबाद

रोजग़ार की गारंटी कागजों की बाजीगिरी में चल रही है शानदार

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.