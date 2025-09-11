Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के जनमंच में पहुंचा सांगानेर

पुलिस-प्रशासन से न्याय एवं सुरक्षा की उम्मीद नहीं जागी तो उपनगर सांगानेर के रेगर समाज ने बुधवार को राजस्थान पत्रिका के जन मंच में गुहार लगाई। बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ पहुंचे समाज जनों ने कहा कि सांगानेर में बाबा रामदेव मंदिर पर सालों से उनका हक है, लेकिन गांव के कुछ लोग अपना हक जताते हुए उनसे झगड़ा कर रहे हैं।

भीलवाड़ा

Narendra Kumar Verma

bhilwara patrika jan munch of sanganer

Sep 11, 2025

भीलवाड़ा। पुलिस-प्रशासन से न्याय एवं सुरक्षा की उम्मीद नहीं जागी तो उपनगर सांगानेर के रेगर समाज ने बुधवार को राजस्थान पत्रिका के जन मंच में गुहार लगाई। बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ पहुंचे समाज जनों ने कहा कि सांगानेर में बाबा रामदेव मंदिर पर सालों से उनका हक है, लेकिन गांव के कुछ लोग अपना हक जताते हुए उनसे झगड़ा कर रहे हैं।

गत 31 जुलाई को मंदिर परिसर में ही हमला कर समाज के प्रबुद्ध जनों को घायल कर दिया। थाने में रिपोर्ट दी तो 16 नामजद आरोपियों में सात की ही गिरफ्तारी साधारण धाराओं में हो सकी। अन्य की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। परिवादियों व समाजजनों को धमकाया जा रहा है।

समाज जनों ने पत्रिका से कहा कि वह सुरक्षा व न्याय की गुहार शासन व प्रशासन को कर चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में पीडि़त पक्ष बुधवार को जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू से मिला। संधू ने तीन दिन में प्रभावी कार्रवाई के प्रति आश्वस्त किया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Sept 2025 12:12 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के जनमंच में पहुंचा सांगानेर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

MP में 620 करोड़ का भव्य ‘लोक’ बनाने की तैयारी शुरू, सामने आया कांसेप्ट प्लान, 19 सितंबर को होगा बड़ा सर्वे

Maa Sharda Lok 620 crore concept plan survey 19 september mp news
सतना

Nepal Unrest: नेपाल में होटल, अस्पताल व मारवाड़ी सेवा परिषद के भवन को आग लगाई, शेखावाटी वालों में बढ़ती जा रही चिंता

नेपाल में मारवाड़ी
झुंझुनू

इस बार दस दिन के क्यों होंगे नवरात्र? कब से शुरू होंगे

jhunjhunu news
झुंझुनू

NH-44 पर भीषण हादसा, 4 लोगों की मौत से हड़कंप, अंतिम यात्रा में भारी भीड़

mp road accident Horrible accident on sagar Lalitpur NH-44
सागर

GST कटौती: गाड़ियों की धड़ाधड़ बुकिंग जारी, ‘डिलीवरी’ में लगा ब्रेक

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.