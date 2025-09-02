Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

VIDEO: पूजा सामग्री से बनेगी वर्मी कम्पोस्ट, किसानों को मिलेगा बप्पा का आशीर्वाद

गांधीनगर में गणेशोत्सव के दौरान एकत्रित पूजा सामग्री से वर्मी कम्पोस्ट बनाई जा रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती करने में फायदेमंद होगी।

अहमदाबाद

Pushpendra Rajput

Sep 02, 2025

गांधीनगर महानगर पालिका और जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल करते हुए पूजा सामग्री के निस्तारण के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब गणेशोत्सव के दौरान बप्पा के चरणों में अर्पित फूल, प्रसाद, मालाएं और अन्य पूजा सामग्री व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रशासन के कर्मचारी शहर के पांडालों से इन सामग्रियों को एकत्रित कर वर्मी कम्पोस्ट निर्माण स्थल तक पहुंचाते हैं। वहां गाय के गोबर की खाद के साथ इनका मिश्रण कर विशेष खाद बनाई जा रही है। इसी खाद का उपयोग गांधीनगर जिले के प्राकृतिक खेती करने वाले किसान करेंगे, जिससे बप्पा के आशीर्वाद की सकारात्मक ऊर्जा खेतों में पहुंचेगी।

इको-फ्रेंडली गणेशोत्सव और पर्यावरण सुरक्षा

जिले में केवल इको-फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों की स्थापना अनिवार्य की गई है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली पीओपी की मूर्तियों पर रोक लगी है, बल्कि पूजा के दस दिनों तक एकत्रित होने वाली सामग्री को भी जलाशयों में प्रवाहित करने की परंपरा थमी है। पहले ये वस्तुएं जलाशयों में डाल दी जाती थीं, जिससे गंदगी फैलती थी और जलाशयों का पानी भी दूषित होता था। इस पहल से न केवल भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचने से रोका गया है, बल्कि प्रकृति को भी राहत मिली है।

महानगरपालिका और जिला प्रशासन ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में पांडालों और विसर्जन कुंडों पर कर्मचारियों को तैनात किया है। ये कर्मचारी प्रतिदिन पूजा के बाद बची सामग्री को एकत्रित करते हैं और तय स्थान तक पहुंचाते हैं। सेक्टर 30 स्थित वर्मी कम्पोस्ट निर्माण स्थल पर इन सामग्रियों को गाय के गोबर के साथ मिलाकर खाद तैयार की जाती है।

किसानों की उन्नति में बप्पा का आशीर्वाद

इस प्रक्रिया से तैयार खाद गांधीनगर जिले के किसानों को वितरित की जाएगी। इससे किसानों को प्राकृतिक और जैविक खाद मिलेगी, जिससे उनकी फसलें बेहतर होंगी। पूजा सामग्री की सकारात्मक ऊर्जा अब अनाज, सब्जी और फलों के रूप में लोगों के घरों तक पहुंचेगी। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है बल्कि समाज में कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण की जागरूकता भी बढ़ाती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

02 Sept 2025 09:13 pm

Published on:

02 Sept 2025 09:12 pm

Hindi News / News Bulletin / VIDEO: पूजा सामग्री से बनेगी वर्मी कम्पोस्ट, किसानों को मिलेगा बप्पा का आशीर्वाद

बड़ी खबरें

View All

समाचार

उज्जैन की 19 साल की युवती से मुंबई की होटल में ज्यादती..

ujjain
उज्जैन

बिजली गुल होते ही ठप हो जाते हैं सरकारी कामकाज, इन्वर्टर-जनरेटर तक नहीं

जैसलमेर

मलखंब, योग में स्वर्ण व रजत विजेता ​​खिलाडि़यों को किया सम्मानित

विधायक लारिया ने दिया सम्मान
सागर

लापरवाह पति पर मामला दर्ज, जिन सरकारी कर्मचारियों ने लापरवाही बरती उन्हें अभयदान

सागर

बहन को लेने आए भाईयों के साथ मारपीट, ससुराल के लोगों ने लाठी-डंडों से पीटा, एक की मौत

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट