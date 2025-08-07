Earthquake 3.9 तीव्रता का भूकंप, बाहर निकले लोग, दहशत में निकले कुछ पल Seismology

Earthquake राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला कर रख दिया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र प्रतापगढ़ में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। भूकंप सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर आया, जिससे कुछ सेकंड के लिए धरती में कंपन महसूस किया गया।

झटके तीव्र, रहा भय और दहशत का माहौल

प्रतापगढ़ शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में झटके इतने तीव्र थे कि लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कई गांवों में भय और दहशत का माहौल बना रहा। खासतौर पर जिन इलाकों में घर कच्चे या पुराने हैं, वहां के लोग खेतों और खुले मैदानों की ओर भागते नजर आए। कई ग्रामीणों ने दावा किया कि झटकों के साथ जोरदार विस्फोट जैसी आवाज भी सुनाई दी, जिससे लोगों में और ज्यादा डर फैल गया। इससे पहले एक सप्ताह पहले भी प्रतापगढ़ क्षेत्र में इसी तरह के हल्के भूकंप के झटके दर्ज किए गए थे। लगातार दूसरी बार झटके महसूस होने से लोगों में चिंता का माहौल है।



तत्काल सतर्कता के निर्देश



भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, इस भूकंप का उपकेंद्र 24.09° उत्तरी अक्षांश और 74.88° पूर्वी देशांतर पर स्थित था। हालांकि तीव्रता मध्यम रही, लेकिन इसका असर प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों पर देखा गया। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन की ओर से तत्काल सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने लोगों से अफवाहों से बचने और पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और प्रशासनिक टीमें तैयार हैं।