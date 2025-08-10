पड़ोसी के विवाद में वृद्धा की हत्या, पुलिस ने 11 घण्टे में आरोपी को किया गिरफ्तार

छोटीसादड़ी. अचलपुरा गांव में पड़ोसी के झगड़े में बीच-बचाव करना एक वृद्ध महिला को जानलेवा साबित हुआ। शराब के नशे में युवक ने महिला के सिर पर लाठी से वार कर दिया। गंभीर घायल महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने फरार आरोपी को चित्तौडग़ढ़ व गादोला में लगातार पीछा कर 11 घण्टे में गिरफ्तार किया।

सीआई प्रवीण टांक ने बताया अर्जुन मीणा निवासी गागरोल ने रिपोर्ट दी कि उसकी नानी लालीबाई पत्नी स्व. रामलाल मीणा अचलपुरा रहती थी। वह शनिवार को पड़ोसी कारूलाल मीणा के घर गई थी। उस समय कारूलाल शराब के नशे में अपने परिवार वालों से झगड़ा कर रहा था। लालीबाई ने समझाने का प्रयास किया तो आरोपी ने लालीबाई के सिर पर लाठी से वार कर दिया।

गंभीर हालत में लालीबाई को छोटीसादड़ी अस्पताल लाया गया। जहां से उन्हें निम्बाहेड़ा रेफर किया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। जिनका अंतिम संस्कार रविवार को प्रशासन की मौजूदगी में हुआ।

भागते-भागते गादोला पहुंचा, छत पर छुपा मिला

मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। जांच में पता चला कि आरोपी घटना के बाद चंदेरिया, चित्तौडग़ढ़ की ओर भागा। वहां पुलिस की भनक लगते ही वह अपने ससुराल गादोला पहुंचा और मकान की छत पर जाकर छुप गया। टीम ने पीछा कर आरोपी कारूलाल मीणा निवासी यादव मोहल्ला, अचलपुरा को गादोला से गिरफ्तार किया।