10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रतापगढ़

पड़ोसी के विवाद में वृद्धा की हत्या, पुलिस ने 11 घण्टे में आरोपी को किया गिरफ्तार

छोटीसादड़ी. अचलपुरा गांव में पड़ोसी के झगड़े में बीच-बचाव करना एक वृद्ध महिला को जानलेवा साबित हुआ। शराब के नशे में युवक ने महिला के सिर पर लाठी से वार कर दिया। गंभीर घायल महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने फरार आरोपी को चित्तौडग़ढ़ व गादोला में लगातार पीछा कर 11 [&hellip;]

प्रतापगढ़

Devi Shankar Suthar

Aug 10, 2025

छोटीसादड़ी. अचलपुरा गांव में पड़ोसी के झगड़े में बीच-बचाव करना एक वृद्ध महिला को जानलेवा साबित हुआ। शराब के नशे में युवक ने महिला के सिर पर लाठी से वार कर दिया। गंभीर घायल महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने फरार आरोपी को चित्तौडग़ढ़ व गादोला में लगातार पीछा कर 11 घण्टे में गिरफ्तार किया।
सीआई प्रवीण टांक ने बताया अर्जुन मीणा निवासी गागरोल ने रिपोर्ट दी कि उसकी नानी लालीबाई पत्नी स्व. रामलाल मीणा अचलपुरा रहती थी। वह शनिवार को पड़ोसी कारूलाल मीणा के घर गई थी। उस समय कारूलाल शराब के नशे में अपने परिवार वालों से झगड़ा कर रहा था। लालीबाई ने समझाने का प्रयास किया तो आरोपी ने लालीबाई के सिर पर लाठी से वार कर दिया।
गंभीर हालत में लालीबाई को छोटीसादड़ी अस्पताल लाया गया। जहां से उन्हें निम्बाहेड़ा रेफर किया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। जिनका अंतिम संस्कार रविवार को प्रशासन की मौजूदगी में हुआ।
भागते-भागते गादोला पहुंचा, छत पर छुपा मिला
मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। जांच में पता चला कि आरोपी घटना के बाद चंदेरिया, चित्तौडग़ढ़ की ओर भागा। वहां पुलिस की भनक लगते ही वह अपने ससुराल गादोला पहुंचा और मकान की छत पर जाकर छुप गया। टीम ने पीछा कर आरोपी कारूलाल मीणा निवासी यादव मोहल्ला, अचलपुरा को गादोला से गिरफ्तार किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 06:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / पड़ोसी के विवाद में वृद्धा की हत्या, पुलिस ने 11 घण्टे में आरोपी को किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

प्रतापगढ़: नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, जमीन से निकले एमडी ड्रग बनाने के उपकरण व केमिकल

Drug smugglers
प्रतापगढ़

Rajasthan Earthquake: राजस्थान के इस जिले में आए भूकंप के झटके, 3.9 तीव्रता से हिली धरती

राजस्थान के प्रतापगढ़ में सुबह दस बजे में लगे भूकंप के झटके। फोटो-पत्रिका।
प्रतापगढ़

Pratapgarh: चेतावनी भी अनसुनी… सरकारी स्कूल के जर्जर कमरे की छत गिरी, जनहानि नहीं, लेकिन छात्रों में भय

प्रतापगढ़

गांव में एक साथ निकला कोबरा सांप का कुनबा… दहशत में आए ग्रामीण, आस-पास गर्माया चर्चा का माहौल

family of cobra snakes
प्रतापगढ़

राजस्थान में यहां तेज धमाके और कंपन से लोगों में फैली दहशत, भूकंप की पुष्टि अब तक नहीं

Pratapgarh News
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.