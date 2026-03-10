10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Budget Session: गृहमंत्री विजय शर्मा बोले- अफीम की खेती पर कार्रवाई की गई

Chhattisgarh विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम व गृह मंत्री शर्मा ने दुर्ग के समोदा में अफीम की खेती और कार्रवाई को लेकर दी जानकारी...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Mar 10, 2026

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) के दौरान 9 मार्च को अफीम की खेती का मामला सदन में गूंजा। डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर (Nava Raipur) स्थित विधानसभा परिसर में बताया कि पुलिस को 6 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुर्ग जिले के समोदा गांव के फॉर्महाउस में अफीम (Apheem) की अवैध खेती की जा रही है। डिप्टी सीएम शर्मा ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत कार्रवाई की गई। दूसरे दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की मौजूदगी में जब्ती की कार्रवाई की गई। 6242 किलोग्राम अफीम (Opium) जब्त की गई। इसकी कीमत 7.80 करोड़ रुपए है। दोषियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

यह भी पढ़ें : पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अफीम की खेती को लेकर भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

बजट की ताजा खबरें

cg breaking news

cg crime

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Naya raipur

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 12:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Budget Session: गृहमंत्री विजय शर्मा बोले- अफीम की खेती पर कार्रवाई की गई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: केंद्र का बड़ा फैसला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार

Road
रायपुर

Good News: विद्युत कर्मचारियों को हवाई यात्रा दुर्घटना में 100 लाख तक का कवरेज बीमा, ये सुविधाएं भी मिलेंगी, देखें

हवाई यात्रा दुर्घटना में कवरेज बीमा (फोटो सोर्स- फ्रीपिक)
रायपुर

CG Assembly: धान का कटोरा बनाम अफीम का कटोरा… नेता प्रतिपक्ष ने लगाया प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप, विपक्षी विधायक स्वयंमेव निलंबित

अफीम की खेती पर विधानसभा में हंगामा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

CG Rajya Sabha: राज्य सभा सांसद बनीं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, बीजेपी-कांग्रेस की सीटों पर निर्विरोध चुनाव

Lakshmi Verma and Phoolodevi Netam became Rajya Sabha MPs
रायपुर

Rajya Sabha Election 2026: बिहार के पर्यवेक्षक बने डिप्टी CM विजय शर्मा, हरियाणा-ओडिशा के लिए भी जिम्मेदारी तय, देखें सूची

डिप्टी CM विजय शर्मा (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.