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Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में शुरू होगी अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना
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Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में शुरू होगी अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना

Raipur: सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी...
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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 24, 2026

Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 23 जून को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार (Employment) के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना (Ata lAajivika Samriddhi Haat Yojana) प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र (हथकरघा, बुनाई-सिलाई, हस्तशिल्प आदि), प्रसंस्करण इकाइयां (दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि), सेवा केंद्र (कोल्ड स्टोरेज Cold Storage, सोलर ड्रायर Solar Dryer, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि), विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल (Nodal) विभाग बनाया गया है।

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Published on:

24 Jun 2026 03:03 am

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