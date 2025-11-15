Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ सरकार ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दिया लीज पर

Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 14 ​नवंबर को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) नवा रायपुर अटलनगर को दीर्घकालीन पूर्णतः संचालन और विकास कार्याें हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (Chhattisgarh State Cricket Sangh) को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच (Cricket Match) का आयोजन सुनिश्चित होगा।

