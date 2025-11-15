Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए 26200 करोड़ रुपए

Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 14 ​नवंबर को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल खरीदी हेतु पूर्व वर्ष की भांति प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत खरीदने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम साय ने बताया कि मंत्रिमंडल ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Paddy Procurement) की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए एमएसपी (MSP) पर धान खरीदी हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृत 15000 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए री-वै​लिडेशन करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त सरकारी गारंटी राशि 11200 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है।

