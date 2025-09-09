CG Cabinet Decisions: सौर ऊर्जा की बढ़ेगी चमक, कई रियायतें और प्रोत्साहन देगी छत्तीसगढ़ सरकार

CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया गया। बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति (Solar Energy Policy) में बदलाव किया गया है। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा की चमक बढ़ेगी। साथ ही निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति (Industrial Policy) के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण शुल्क में रियायत मिलेगी।

