Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Cabinet Decisions: सौर ऊर्जा की बढ़ेगी चमक, कई रियायतें और प्रोत्साहन देगी छत्तीसगढ़ सरकार

Raipur News: सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 09, 2025

CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया गया। बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति (Solar Energy Policy) में बदलाव किया गया है। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा की चमक बढ़ेगी। साथ ही निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति (Industrial Policy) के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण शुल्क में रियायत मिलेगी।

यह भी पढ़ें : भारतीय संस्कृति की आत्मा है संस्कृत, हमें इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

Naya raipur

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 11:51 pm

Published on:

09 Sept 2025 11:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cabinet Decisions: सौर ऊर्जा की बढ़ेगी चमक, कई रियायतें और प्रोत्साहन देगी छत्तीसगढ़ सरकार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG Cabinet: शहीद आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को सरकार ने DSP पद पर दी अनुकंपा नियुक्ति, देखें कैबिनेट के बड़े फैसले

CG Cabineet: शहीद आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को सरकार ने DSP पद पर दी अनुकंपा नियुक्ति, देखें कैबिनेट के बड़े फैसले
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार BCCI को सौंपने जा रही हमारा स्टेडियम, मंजूरी मिलते ही होंगे कई मैच

Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium
रायपुर

शराब घोटाला: ईडी अचानक पहुंची कांग्रेस भवन, नेताओं से हुई पूछताछ, मची खलबली

ED Raid in MP Liquor Scam
रायपुर

Raipur News: कमिश्नर कार्यालय को जल्द ही मिलेगी नई जगह, 3 मंजिला नए भवन में होगा शिफ्ट

Raipur News: कमिश्नर कार्यालय को जल्द ही मिलेगी नई जगह, 3 मंजिला नए भवन में होगा शिफ्ट
रायपुर

CG News: प्रदेश की 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में AI की एंट्री, SabhaSaar टूल से मिनट्स होंगे ऑटोमैटिक तैयार

पंचायतों में AI की एंट्री (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.