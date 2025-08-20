CG Cabinet Meeting: नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/ IITS) उद्योग की स्थापना के लिए 90 एकड़ भूमि

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 अगस्त को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास (Industrial Development) को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार (Employment) के नए अवसर भी सृजित होंगे। उपमुख्यमंत्री साव ने मंत्रिमंडल के निर्णय पर कहा कि इस पहल से नवा रायपुर (Nava Raipur) में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों (IT Companies) की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों (Local Residents) को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

