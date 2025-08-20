CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में चना वितरण अब होगा और भी पारदर्शी व आसान

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 अगस्त को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट (Mada Pocket) क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजेक्शन/ सर्विस चार्ज (Transaction / ServiceCharges) पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए।

यह भी पढ़ें : नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना के लिए 90 एकड़ भूमि