Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में चना वितरण अब होगा और भी पारदर्शी व आसान

सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी जानकारी...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 20, 2025

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 अगस्त को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट (Mada Pocket) क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजेक्शन/ सर्विस चार्ज (Transaction / ServiceCharges) पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए।

यह भी पढ़ें : नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना के लिए 90 एकड़ भूमि

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 01:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में चना वितरण अब होगा और भी पारदर्शी व आसान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

प्रसंगवश: राजस्व के पेंडिंग मामलों की लंबी लिस्ट, नहीं चलेगी पेशी पर पेशी

Revenue Pending
ओपिनियन

हौसले बुलंद: न कानून का खौफ, न नोटिस का असर, अवैध प्लॉटिंग कर भूमाफिया भर रहे अपनी जेब

राजधानी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। नतीजा नगर निगम के चारों तरफ अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण कारोबार तेजी से फैला है। इस मामले में बिल्डर भी पीछे नहीं हैं। हैरानी ये कि ऐसे लोगों को न तो कानून का कोई खौफ रहा न ही निगम के जोनों से जारी नोटिस का कोई असर।
रायपुर

Political.. प्रदेश में नई राजनीति की बिसात बिछा रही, एक नई भाजपा खड़ी हो रही

Political.. प्रदेश में नई राजनीति की बिसात बिछा रही, एक नई भाजपा खड़ी हो रही
रायपुर

छत्तीसगढ़ में फैला पन्ना हीरा बेल्ट, प्राकृतिक खनिज संपदा का अनमोल खजाना, वैश्विक स्तर पर मिल सकती है नई पहचान

Chhattisgarh Diamond Belt (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

नवा रायपुर में IT/IITS उद्योग को बढ़ावा, साय कैबिनेट का बड़ा फैसला…

साय कैबिनेट का बड़ा फैसला (Photo source- DPR)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.