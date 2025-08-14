CG News: राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के भतीजे पर लगा मारपीट का आरोप, देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के भतीजे का विवादित मामला सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर को साइड में बुलाकर जमकर मारपीट की। सूत्रों के अनुसार, घटना के दौरान मंत्री के भतीजे के साथ कई अन्य युवक भी मौजूद थे। मारपीट के कारण सुपरवाइजर को चोटें आईं। घटना के बाद इलाके में बवाल का माहौल बन गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।
