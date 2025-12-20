20 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायपुर

CG News: पत्रिका में पहली बार देखिए रहस्यमय अबूझमाड़ का एरियल व्यू

Chhattisgarh के नारायणपुर जिले का यह इलाका दशकों तक देश के सबसे दुर्गम और रहस्यमय क्षेत्रों में गिना जाता रहा है....

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 20, 2025

CG News: हरियाली की घनी चादर ओढ़े छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ (Abujhmad) का यह एरियल दृश्य उस इलाके की कहानी कहता है, जो दशकों तक देश के सबसे दुर्गम और रहस्यमय क्षेत्रों में गिना जाता रहा। पत्रिका (Patrika) में पहली बार देखिए इसी अबूझमाड़ का एरियल व्यू (Aerial View)। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा यह क्षेत्र वही है, जिसे करीब पांच दशकों तक नक्सलियों की राजधानी (Naxalgarh) कहा जाता था। यहां के गुंडेकोट गांव में नक्सली चीफ बसवराजू अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था, जिसे उसके 26 साथियों के साथ इसी साल 21 मई को डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। (ड्रोन वीडियो: साभार बस्तर टॉकीज)

यह भी पढ़ें : पत्रिका में खबर प्रकाशित होने पर डिप्टी सीएम साव पहुंचे सरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड

Updated on:

20 Dec 2025 10:50 pm

Published on:

20 Dec 2025 10:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: पत्रिका में पहली बार देखिए रहस्यमय अबूझमाड़ का एरियल व्यू

रायपुर

छत्तीसगढ़

बाबा गुरु घासीदास का संदेश मानवता के लिए पथ-प्रदर्शक: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर

किसानों से दलहन-तिलहन उपार्जन की केन्द्र ने दी स्वीकृति, खरीफ में उपार्जन के लिए 425 करोड़ रूपए मंजूर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम

रायपुर

1312 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य… इस योजना से जुड़े लोगों की हो गई बल्ले-बल्ले

रायपुर

Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें, देखें लिस्ट

