CG News: पत्रिका में पहली बार देखिए रहस्यमय अबूझमाड़ का एरियल व्यू

CG News: हरियाली की घनी चादर ओढ़े छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ (Abujhmad) का यह एरियल दृश्य उस इलाके की कहानी कहता है, जो दशकों तक देश के सबसे दुर्गम और रहस्यमय क्षेत्रों में गिना जाता रहा। पत्रिका (Patrika) में पहली बार देखिए इसी अबूझमाड़ का एरियल व्यू (Aerial View)। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा यह क्षेत्र वही है, जिसे करीब पांच दशकों तक नक्सलियों की राजधानी (Naxalgarh) कहा जाता था। यहां के गुंडेकोट गांव में नक्सली चीफ बसवराजू अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था, जिसे उसके 26 साथियों के साथ इसी साल 21 मई को डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। (ड्रोन वीडियो: साभार बस्तर टॉकीज)

