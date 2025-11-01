Patrika LogoSwitch to English

CG Rajyotsav 2025: PM मोदी ब्रम्ह कुमारीज शांति शिखर उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, देखें Video

CG Rajyotsav 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के ‘शांति शिखर’ का उद्घाटन करेंगे।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 01, 2025

CG Rajyotsav 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के ‘शांति शिखर’ का शुभारंभ करेंगे। यह भव्य परिसर आध्यात्मिकता, ध्यान और मानव कल्याण के लिए समर्पित है। ‘शांति शिखर’ को आधुनिक तकनीक और भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों के संगम के रूप में तैयार किया गया है, जहां लोगों को आंतरिक शांति, सकारात्मक सोच और जीवन में संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा मिलेगी। यह केंद्र ब्रह्मा कुमारीज संस्था के उस वैश्विक संदेश को आगे बढ़ाएगा, जिसमें “विश्व शांति, आत्म-साक्षात्कार और मानवीय एकता” को जीवन का आधार बताया गया है।

01 Nov 2025 11:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG Rajyotsav 2025: PM मोदी ब्रम्ह कुमारीज शांति शिखर उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, देखें Video

रायपुर

छत्तीसगढ़

भारत की बेटियों ने किया कमाल! सुनील गावस्कर बोले- अब जीतेगा वुमेंस वर्ल्ड कप भारत…

भारत की बेटियों ने किया कमाल(photo-patrika)
रायपुर

हम वही लोग हैं जो जीव में शिव को देखते हैं… ब्रह्माकुमारी शांति शिखर उद्घाटन समारोह में PM मोदी का बड़ा बयान

PM Modi Raipur Visit (photo source- ANI)
रायपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ब्रह्मा कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का उद्घाटन, देखें वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ब्रह्मा कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का उद्घाटन, देखें वीडियो
रायपुर

PM Modi Raipur Visit: नवा रायपुर को बनाएंगे प्रदेश की पहली सोलर-सिटी, PM मोदी ने की ये बड़ी घोषणा

PM मोदी (फोटो सोर्स- ANI)
रायपुर

Chhattisgarh Mahtari Temple: छत्तीसगढ़ महतारी का इकलौता मंदिर, जहां रोज होती है आरती, 1996 में हुई स्थापना…

छत्तीसगढ़ महतारी का इकलौता मंदिर, जहां रोज होती है आरती(photo-patrika)
रायपुर
