CG Rajyotsav 2025: PM मोदी ब्रम्ह कुमारीज शांति शिखर उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, देखें Video

CG Rajyotsav 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के ‘शांति शिखर’ का शुभारंभ करेंगे। यह भव्य परिसर आध्यात्मिकता, ध्यान और मानव कल्याण के लिए समर्पित है। ‘शांति शिखर’ को आधुनिक तकनीक और भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों के संगम के रूप में तैयार किया गया है, जहां लोगों को आंतरिक शांति, सकारात्मक सोच और जीवन में संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा मिलेगी। यह केंद्र ब्रह्मा कुमारीज संस्था के उस वैश्विक संदेश को आगे बढ़ाएगा, जिसमें “विश्व शांति, आत्म-साक्षात्कार और मानवीय एकता” को जीवन का आधार बताया गया है।