CG Video News: सीएम साय बोले- बिहार में एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा

CG Video News: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 23 अक्टूबर को रायपुर में कहा कि हम भी अभी बिहार होकर आए हैं। वहां एनडीए के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। जहां तक कांग्रेस और आरजेडी की बात है तो वहां की जनता इनके कार्यकाल को बहुत अच्छे से जानती है। राजद ने किस तरह से चारा घोटाला किया था, बिहार की जनता इसे भी नहीं भूली है। सीएम साय ने विश्वास जताते हुए कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा और एनडीए की सरकार बनेगी। बता दें कि सीएम साय के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें : पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा भवन का लोकार्पण