CG News: सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कर रही कार्य

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 10, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 9 अक्टूबर को बेमेतरा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। पूरे देश में सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। यह हमारी पारदर्शी शासन व्यवस्था की पहचान है। बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने बेमेतरा में 140 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण कर बेमेतरा विधानसभा क्षेत्रवासियों को समर्पित किया।

10 Oct 2025 02:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़

