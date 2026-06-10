Cabinet Decision: पीएम ई-बस सेवा के तहत छत्तीसगढ़ में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें

Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 9 जून को रायपुर (Raipur) में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद ​इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा (PM e-Bus Sewa) योजना के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों (Electric Buses) के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे प्रदेश में आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल (Environmentally Friendly), सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा (Public Transport Service) उपलब्ध होगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण (Pollution) कम करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

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