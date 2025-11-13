SIR in CG: छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर को लेकर की अपील

SIR in CG: छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) यशवंत कुमार ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूची अद्यतन का कार्य चल रहा है। चुनाव आयोग (Election Commission) के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) के तहत 4 नवंबर को शुरू हुआ अभियान 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। राज्य के प्रत्येक बूथ स्तर अधिकारी घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित कर रहे हैं। सीईओ यशवंत कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि एसआईआर के तहत अपना फॉर्म भरें तथा त्रुटिरहित व अद्यतन मतदाता सूची के निर्माण में सहयोग दें। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की वेबसा​इट https://voters.eci.gov.in/ पर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सहायता भी ले सकते हैं।

