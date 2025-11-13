Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

SIR in CG: छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर को लेकर की अपील

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 4 दिसंबर तक, बूथ स्तर अधिकारी घर-घर वितरित कर रहे गणना प्रपत्र

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 13, 2025

SIR in CG: छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) यशवंत कुमार ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूची अद्यतन का कार्य चल रहा है। चुनाव आयोग (Election Commission) के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) के तहत 4 नवंबर को शुरू हुआ अभियान 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। राज्य के प्रत्येक बूथ स्तर अधिकारी घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित कर रहे हैं। सीईओ यशवंत कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि एसआईआर के तहत अपना फॉर्म भरें तथा त्रुटिरहित व अद्यतन मतदाता सूची के निर्माण में सहयोग दें। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की वेबसा​इट https://voters.eci.gov.in/ पर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सहायता भी ले सकते हैं।

यह भी पढ़ें : अहमदाबाद इन्वेस्टर कनेक्ट में छत्तीसगढ़ को मिला बड़ा निवेश प्रस्ताव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

CG elections

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 02:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / SIR in CG: छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर को लेकर की अपील

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

5 साल बाद भी थाना नहीं बनी सिलतरा पुलिस चौकी, रोज करोड़ों का होता है कारोबार

5 साल बाद भी थाना नहीं बनी सिलतरा पुलिस चौकी, रोज करोड़ों का होता है कारोबार
रायपुर

3.94 लाख कुत्तों की जिम्मेदारी निकायों पर, खिलानी होगी रोटी, बनाने होंगे शेल्टर होम

3.94 लाख कुत्तों की जिम्मेदारी निकायों पर, खिलानी होगी रोटी, बनाने होंगे शेल्टर होम
समाचार

रणजी में मयंक वर्मा बने हीरो, ताबड़तोड़ ठोके 121 रन, पुडुचेरी को हराया

ranji trophy
रायपुर

रायपुर में Blinkit ठप! 700 डिलीवरी बॉय अचानक हड़ताल पर, शहर में मचा हड़कंप

रायपुर में Blinkit की डिलीवरी सर्विस ठप (photo source- Patrika)
रायपुर

Raipur News: हीरापुर में हुई घटना में दो मासूमों की मौत, शोक में डूबा पूरा इलाका, दो दिन बाद भी बिल्डर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं,

Raipur News: हीरापुर में हुई घटना में दो मासूमों की मौत, शोक में डूबा पूरा इलाका, दो दिन बाद भी बिल्डर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं,
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.