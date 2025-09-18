रायपुर में CM साय हुए रजत जयंती श्रमिक महासम्मेलन में शामिल, कहा- श्रमिक समाज की असली ताकत…

CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज आयोजित रजत जयंती श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के विकास और प्रगति में श्रमवीरों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक समाज की असली ताकत हैं और उनकी मेहनत से ही छत्तीसगढ़ का भविष्य मजबूत होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार योजनाएँ चला रही है और आगे भी उनके हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगी।