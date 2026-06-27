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रायपुर
Raipur: अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल
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Raipur: अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगो का विमोचन किया...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 27, 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 26 जून को नवा रायपुर (Nava Raipur) स्थित सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगो (New Logo) का विमोचन किया। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (Chhattisgarh Housing Board) अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कहलाएगा। पहले केवल गृह निर्माण (Build House) तक सीमित रहा मंडल अब अधोसंरचना विकास (Infrastructure Development) के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।

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Published on:

27 Jun 2026 03:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

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