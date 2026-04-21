Raipur: जन आक्रोश रैली में सीएम साय बोले- कांग्रेस व इंडी गठबंधन महिला विरोधी

महिला आरक्षण (Women Reservation) के लिए लाए गए नारी शक्ति वंदन एक्ट से संबंधित 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में खारिज होने पर भाजपा ने राजधानी रायपुर (Raipur) में 20 अप्रैल को जन आक्रोश महिला पदयात्रा रैली की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने महिलाओं की गरिमा को बढ़ाया है। इस विधेयक (Nari Shakti Vandan) को पारित न होने देकर विपक्ष ने देश की माताओं और बहनों के साथ धोखा किया है। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस (Congress) और इंडी गठबंधन ने साबित कर दिया कि वे महिला विरोधी (Anti Women) हैं। इंडी गठबंधन ने अवरोध उत्पन्न करके नारी शक्ति के साथ घोर अन्याय करने का पाप किया है।

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