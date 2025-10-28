Patrika LogoSwitch to English

कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने SIR को लेकर चुनाव आयोग से किया सवाल

गृह मंत्रालय नहीं बता पाया कि पाकिस्तान के कितने लोग छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं: Bhupesh Baghel

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 28, 2025

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक व छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 27 अक्टूबर को रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ में SIR की घोषणा हो गई है, लेकिन निर्वाचन आयोग (Election Commission) को बताना चाहिए कि बिहार (Bihar) में कितने बांग्लादेशियों (Bangladeshi) की पहचान की गई है? कितने लोग बाहर हो गए हैं? क्योंकि SIR के जरिए यह लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय ये भी नहीं बता पाया है कि पाकिस्तान (Pakistan) के कितने लोग छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं।

यह भी पढ़ें : सीएम साय ने कहा- पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह का संकल्प जरूर होगा पूरा

Published on:

28 Oct 2025 02:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने SIR को लेकर चुनाव आयोग से किया सवाल

