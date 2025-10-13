भूपेश बघेल बोले- एजेंसियां और चुनाव आयोग BJP सरकार के इशारों पर चल रहे

कांग्रेस महासचिव, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पर्यवेक्षक व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12 अक्टूबर को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व सीएम भूपेश ने कहा कि विपक्ष के लोगों के द्वारा लगातार यह बात उठाई जा रही है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के द्वारा लगातार संविधान की रक्षा करने की बात कही जा रही है। वे लगातार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि किस प्रकार विपक्षी दलों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि आज एजेंसियां और चुनाव आयोग भाजपा (BJP) सरकार के इशारों पर चल रहे हैं।

