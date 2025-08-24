भूपेश बघेल बोले- इस बार जन्मदिन पर हम ही ED के पास चले आए

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Former Chief Minister Bhupesh Baghel) ने 23 अगस्त को रायपुर के सुभाष स्टेडियम में पोरा तिहार (पोला त्योहार) कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि 23 तारीख को ही पूर्व सीएम बघेल का जन्मदिन (Birthday) भी था। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि हम पिछले 3 सालों से देख रहे हैं, जब-जब हमारे यहां किसी का जन्मदिन होता है ईडी वाले छापा डालने आ जाते हैं, तो साथियों ने कहा कि “भैया हर बार ED वाले आ जाते हैं, इस बार हम ही उनके पास चले जाते हैं ना” इसलिए इस बार ED कार्यालय के सामने सुभाष स्टेडियम में यह आयोजन हो रहा है। आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रदेशभर से नेतागण आए हैं, ED के अधिकारी ऊपर से सुन भी रहे हैं तो वे एक सूची दे दें, हम ही आ जाते हैं उनके कार्यालय में।
