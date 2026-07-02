CG News: शिक्षा मंत्री जी, क्या मंत्र जपने से शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी

CG News: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस (Congress) कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्री पर सियासी हमला बोला है। पीसीसी चीफ (PCC Chief) बैज ने 1 जुलाई को रायपुर में कहा कि मंत्र जपना हर किसी का अधिकार है, चाहे वह घर पर किया जाए, गांव के मंदिर (Temple) में या कहीं और। लेकिन आप शिक्षा मंत्री (Education Minister) हैं, क्या केवल मंत्र जपने से पूरी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बता दें कि भाजपा सरकार (BJP Government) ने छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना अनिवार्य कर दिया है।

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