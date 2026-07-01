Folk Art Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा मंच, वार्षिक आयोजनों के लिए होगा चयन, 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को नई पहचान देने और लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को व्यापक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग का उद्देश्य प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर देना, विलुप्त होती लोक परंपराओं का संरक्षण करना और सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।