Raipur: देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ आज रायपुर में

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व खेल मंत्री अरुण साव ने मंगलवार को रायपुर (Raipur) में कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के आयोजन से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंच मिलेगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (Khelo ndia Tribal Games) में 30 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हिस्सा लेंगे और नौ खेलों का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि करीब 3800 प्रतिभागी इन खेलों (Sports) में हिस्सा लेंगे, जो 3 अप्रैल तक चलेंगे। प्रतियोगिताएं रायपुर, जगदलपुर (Jagdalpur) और सरगुजा में आयोजित की जाएंगी। कुल 106 स्वर्ण पदक (Gold Medal) दांव पर होंगे। बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया 25 मार्च को छत्तीसगढ़ की मेजबानी में देश में पहली बार (First Time) हो रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उपमुख्यमंत्री अरुण साव अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे।

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