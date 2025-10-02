Crime News: पुलिसकर्मी पर युवक से 2000 रुपए लूटने का आरोप, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video, देखें

Crime News: राजधानी रायपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पर एक युवक से 2000 रुपए लूटने का आरोप लगा है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के जरिए उजागर हुआ है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी और युवक के बीच तीखी बहस हो रही है। बहस के दौरान युवक लगातार अपने पैसे वापस मांगते हुए पुलिसकर्मी पर आरोप लगा रहा है। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। वीडियो के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
मामले के खुलासे के बाद राजधानी में इसे लेकर लोगों में चिंता और सवाल बढ़ गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
