पूर्व सीएम भूपेश बघेल ED की कार्रवाई पर बोले- आज एक पर्ची आई.., सरदार पटेल के पास भी ऐसी ही पर्ची आई थी

छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला (Liquor Scam) केस में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी, ED) ने 18 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर में ईडी (Enforcement Directorate) ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल (Former CM Bhupesh Baghel) ने कहा कि आज विधानसभा में मेरे भाषण के पूर्व मेरे पास एक पर्ची आई। नेता प्रतिपक्ष (Leader of the Opposition) डॉ. चरणदास महंत मेरे बगल में बैठते हैं, उन्होंने पूछा कि क्या आया है तो मुझे उस समय सरदार पटेल से जुड़ी एक घटना याद आ गई। किसी केस की सुनवाई के दौरान जब सरदार पटेल (Sardar Patel) बतौर वकील जिरह कर रहे थे, तब ऐसी ही एक पर्ची उनके पास आई। उन्होंने पर्ची पढ़कर चुपचाप जेब में रख ली। अपनी बहस पूरी की और केस जीता भी। कोर्ट के फैसले के बाद जब उस पर्ची (Slip) के बारे में जज ने सरदार पटेल से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस पर्ची में उनकी पत्नी के निधन का समाचार था, लेकिन फिर भी सरदार पटेल अपने कर्तव्यपथ से नहीं डिगे। आज विधानसभा में जो पर्ची मुझे मिली उसमें मेरे पुत्र चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel) के गिरफ्तारी की सूचना थी। सरदार पटेल की उस घटना के सामने हम बेहद छोटे हैं, लेकिन हम उन्हीं के वंशज हैं। हमें ना डरना है, ना झुकना है।

