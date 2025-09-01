Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर Raipur में एफआईआर

शिकायतकर्ता गोपाल सामंतो ने कहा ऐसे लोगों का समाज से भी बहिष्कार किया जाना चाहिए, रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने कहा एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 01, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तृण मूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने गत दिवस आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसपर छत्तीसगढ़ के रायपुर के माना पुलिस स्टेशन में भाजपा (BJP) नेता गोपाल सामंतो ने शिकायत दर्ज कराई। गोपाल सामंतो ने कहा कि महुआ मोइत्रा मेरे समुदाय से हैं और वह एक सांसद हैं। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ इतना गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया, यह बेशर्मी है। मैंने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की और एफआईआर दर्ज हुई। ऐसे लोगों का संसद में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और समाज से भी उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। वहीं, रायपुर एसएसपी (Raipur SSP) लाल उमेद सिंह ने बताया कि गोपाल सामंतो ने माना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उसके आधार पर बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है।

यह भी पढ़ें : जापान और दक्षिण कोरिया दौरे से छत्तीसगढ़ लौटे सीएम विष्णुदेव साय

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

TMC

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 12:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर Raipur में एफआईआर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Alert News: मोटापा से बचना है तो गुनगुने पानी में नींबू व शहद मिलाकर लें

Alert News: मोटापा से बचना है तो गुनगुने पानी में नींबू व शहद मिलाकर लें
रायपुर

Crime News: ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया खोलेगी राज, कई रसूखदारों पर गिरफ्तारी की तलवार

Crime News: ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया खोलेगी राज, कई रसूखदारों पर गिरफ्तारी की तलवार
रायपुर

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द! छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों को मिल रहा लाभ, देखें पूरी रिपोर्ट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, ट्रेनों की लेटलतीफी मिलेगी राहत, लगाया जा रहा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग

Indian railway
रायपुर

केंद्रीय गृहमंत्री पर अभद्र टिप्पणी.. CM साय बोले- 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान पर चोट

Chhattisgarh hindi news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट