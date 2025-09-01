गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर Raipur में एफआईआर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तृण मूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने गत दिवस आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसपर छत्तीसगढ़ के रायपुर के माना पुलिस स्टेशन में भाजपा (BJP) नेता गोपाल सामंतो ने शिकायत दर्ज कराई। गोपाल सामंतो ने कहा कि महुआ मोइत्रा मेरे समुदाय से हैं और वह एक सांसद हैं। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ इतना गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया, यह बेशर्मी है। मैंने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की और एफआईआर दर्ज हुई। ऐसे लोगों का संसद में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और समाज से भी उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। वहीं, रायपुर एसएसपी (Raipur SSP) लाल उमेद सिंह ने बताया कि गोपाल सामंतो ने माना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उसके आधार पर बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है।

