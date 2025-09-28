Raipur: गोदावरी स्टील प्लांट हादसा प्रबंधन की चूक, आपराधिक केस दर्ज हो: भूपेश बघेल

Raipur: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने गोदावरी स्टील प्लांट सिलतरा में शुक्रवार को हुए भीषण हादसे में घायल कर्मचारियों से 27 सितंबर को रायपुर के श्री नारायण हॉस्पिटल में मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। पूर्व सीएम भूपेश ने कहा कि गोदावरी स्टील प्लांट की घटना बहुत बड़ी है। ये घटना प्रबंधन की चूक है। प्रबंधक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। भूपेश बघेल के साथ प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता अजय साहू व कुनकुरी नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील भी थे।
