Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: गोदावरी स्टील प्लांट हादसा प्रबंधन की चूक, आपराधिक केस दर्ज हो: भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गोदावरी स्टील प्लांट सिलतरा हादसे में घायल हुए कर्मचारियों से हॉस्पिटल में मुलाकात की...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 28, 2025

Raipur: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने गोदावरी स्टील प्लांट सिलतरा में शुक्रवार को हुए भीषण हादसे में घायल कर्मचारियों से 27 सितंबर को रायपुर के श्री नारायण हॉस्पिटल में मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। पूर्व सीएम भूपेश ने कहा कि गोदावरी स्टील प्लांट की घटना बहुत बड़ी है। ये घटना प्रबंधन की चूक है। प्रबंधक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। भूपेश बघेल के साथ प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता अजय साहू व कुनकुरी नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील भी थे।

यह भी पढ़ें : सीएम साय बोले- पीएम मोदी गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 02:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: गोदावरी स्टील प्लांट हादसा प्रबंधन की चूक, आपराधिक केस दर्ज हो: भूपेश बघेल

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

Crime News: किराएदारों की जांच नहीं : नक्सलियों-विदेशियों की शरणस्थली बन रही यह सिटी

Crime News: किराएदारों की जांच नहीं : नक्सलियों-विदेशियों की शरणस्थली बन रही यह सिटी
रायपुर

New System : यहां भुवनेश्वर मॉडल पर कमिश्नरी लागू करने का प्रस्ताव

New System : यहां भुवनेश्वर मॉडल पर कमिश्नरी लागू करने का प्रस्ताव
समाचार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रजत जयंती समारोह: संविधान का व्याख्याकार और न्याय का सजग प्रहरी बनकर खड़ा उच्च न्यायालय, CM साय ने कही ये बात

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रजत जयंती समारोह (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

मनरेगा रोजगार सहायकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा- अब अन्य विभागों का कार्य नहीं करेंगे…

अब अन्य विभागों का कार्य नहीं करेंगे(photo-patrika)
रायपुर

Indian Railway: डोंगरगढ़ आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन का टाइम टेबल जारी, रायपुर से इस समय से जा सकेंगे यात्री

Indian Railway: डोंगरगढ़ आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन का टाइम टेबल जारी, रायपुर से इस समय से जा सकेंगे यात्री
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.