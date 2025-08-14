Halashsthi Festival: राजधानी में हलषष्ठी पर्व, पुत्र की लंबी उम्र के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़

Halashsthi Festival: राजधानी के फाफाडीह इलाके में गुरुवार को हलषष्ठी पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं की बड़ी संख्या शामिल हुई। एक्सप्रेसवे के नीचे हुए इस आयोजन में महिलाएं सजधज कर हाथों में पूजा की थाली लेकर पहुंचीं और अपने पुत्र की लंबी उम्र व सुख-समृद्धि की कामना की।

हलषष्ठी पर्व पर माताएं उपवास रखकर भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं और संतान के कल्याण के लिए विशेष व्रत का पालन करती हैं। इस अवसर पर पूरे माहौल में आस्था और भक्ति का भाव देखने को मिला।

Video by Trilochan Manikpuri