Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: लखपति दीदी सम्मेलन में सीएम साय बोले- माओवाद से मुक्त गांवों की महिलाओं को लाभ

वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त जारी की...

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 06, 2025

CG News: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के मुख्य आतिथ्य में लखपति दीदी सम्मेलन 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के स्टेट हाईस्कूल मैदान में आयोजित हुआ। इसमें राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने महतारी वंदन योजना और नियदनेल्लानार योजना के तहत 69 लाख 15 हजार 273 हितग्राहियों को कुल 647 करोड़ 28 लाख 36 हजार 500 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में 7 लाख 82 हजार लखपति दीदी बनाने का है, जिनमें से अब तक 4 लाख 93 हजार दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की सहायता दी जा रही है। सीएम साय ने कहा कि इस बार बस्तर के माओवाद के प्रभाव से मुक्त हुए 327 गांवों की 7658 महिलाओं को भी योजना का पहली बार लाभ मिला है।

यह भी पढ़ें : फिल्म निर्देशक अनुराग बसु छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से सम्मानित

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

CG Naxal News

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 02:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: लखपति दीदी सम्मेलन में सीएम साय बोले- माओवाद से मुक्त गांवों की महिलाओं को लाभ

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG Rajyotsav: फिल्म निर्देशक अनुराग बसु छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से सम्मानित

Anurag Basu
रायपुर

Crime News: राजधानी में बॉयफ्रेंड से मिलने गई युवती से गैंगरेप, लोगों में भारी आक्रोश

Crime News: राजधानी में बॉयफ्रेंड से मिलने गई युवती से गैंगरेप, लोगों में भारी आक्रोश
रायपुर

अल्टीमेटम बेअसर: सख्ती से जांच नहीं, 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बेखौफ चला रहे

अल्टीमेटम बेअसर: सख्ती से जांच नहीं, 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बेखौफ चला रहे
रायपुर

राज्योत्सव पर वायु सेना की टीम का रोमांचक एयर शो, सेंध जलाशय के ऊपर आसमां में गूंजा ‘जय जोहार’ और ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया

राज्योत्सव पर वायु सेना की टीम का रोमांचक एयर शो, सेंध जलाशय के ऊपर आसमां में गूंजा 'जय जोहार' और 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया
रायपुर

DA Hike: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान, इन अफसरों को मिलेगा बड़ा लाभ, आदेश जारी

Chhattisgarh government employees DA and DR hiked
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.