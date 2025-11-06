CG News: लखपति दीदी सम्मेलन में सीएम साय बोले- माओवाद से मुक्त गांवों की महिलाओं को लाभ

CG News: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के मुख्य आतिथ्य में लखपति दीदी सम्मेलन 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के स्टेट हाईस्कूल मैदान में आयोजित हुआ। इसमें राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने महतारी वंदन योजना और नियदनेल्लानार योजना के तहत 69 लाख 15 हजार 273 हितग्राहियों को कुल 647 करोड़ 28 लाख 36 हजार 500 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में 7 लाख 82 हजार लखपति दीदी बनाने का है, जिनमें से अब तक 4 लाख 93 हजार दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की सहायता दी जा रही है। सीएम साय ने कहा कि इस बार बस्तर के माओवाद के प्रभाव से मुक्त हुए 327 गांवों की 7658 महिलाओं को भी योजना का पहली बार लाभ मिला है।

