Independence Day: हर घर तिरंगा यात्रा में सीएम साय बोले- बस्तर में भी शान से लहरा रहा तिरंगा

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक चौक से मरीन ड्राइव तक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा (Har Ghar Tiranga Yatra) आयोजित की गई, जहां देशभक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति की भावना के साथ सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीएम साय ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर में भी शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। नक्सलवाद (Naxalism) के खिलाफ हमारे जवान लगातार ऑपरेशन चला कर उन्हें न्यूट्रलाइज (Neutralize) कर रहे हैं।

