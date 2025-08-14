Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Independence Day: हर घर तिरंगा यात्रा में सीएम साय बोले- बस्तर में भी शान से लहरा रहा तिरंगा

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी में निकाली गई हर घर तिरंगा यात्रा, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए देशभक्ति से ओत-प्रोत जनसैलाब उमड़ा...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 14, 2025

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक चौक से मरीन ड्राइव तक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा (Har Ghar Tiranga Yatra) आयोजित की गई, जहां देशभक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति की भावना के साथ सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीएम साय ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर में भी शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। नक्सलवाद (Naxalism) के खिलाफ हमारे जवान लगातार ऑपरेशन चला कर उन्हें न्यूट्रलाइज (Neutralize) कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें : लालकिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होगी छत्तीसगढ़ की लखपति दीदी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 02:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Independence Day: हर घर तिरंगा यात्रा में सीएम साय बोले- बस्तर में भी शान से लहरा रहा तिरंगा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Independence Day: लालकिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होगी छत्तीसगढ़ की लखपति दीदी

Chhattisgarh News
रायपुर

छत्तीसगढ़ की आत्मा का प्रतीक ‘अरपा पैरी के धार’, नदियों के जल और लोकसंस्कृति की लय का अद्भुत मेल

छत्तीसगढ़ की आत्मा का प्रतीक 'अरपा पैरी के धार' (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

CG News: छत्तीसगढ़ में करोड़पति बना देनी वाली खेती, एक बार फसल लगाने पर 30 साल तक होगा फायदा

CG News: छत्तीसगढ़ में करोड़पति बना देनी वाली खेती, एक बार फसल लगाने पर 30 साल तक होगाफायदा
Patrika Special News

वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल.. चरणबद्ध आंदोलन की बनी रणनीति, 14 को निकालेगी कैंडल मार्च

CG Congress Protest
रायपुर

Fraud News: ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1 करोड़ की ठगी, आरोपी को पुलिस ने दबोचा

Fraud news, raipur police arrested
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.