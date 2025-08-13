Independence Day: लालकिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होगी छत्तीसगढ़ की लखपति दीदी

खिलेश्वरी देवांगन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ (Bihan) से जुड़ने के बाद महिलाओं का संगठन तैयार करने तथा वित्तीय साक्षरता सामुदायिक स्रोत व्यक्ति के रूप में चयनित होकर महिलाओं को वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) प्रदान कर रही हैं। इस कार्य के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक की राशि क्षेत्र के समूहों को बैंक ऋण दिलाने में सहयोग रहा है। इस सेवा हेतु मासिक 6360 रुपए राशि मानदेय के रूप में प्राप्त हुआ है। खेती कार्य के साथ-साथ मुर्गीपालन, मछलीपालन, किराना दुकान, फैन्सी स्टोर्स गतिविधि प्रारंभ की गई। इस कार्य हेतु स्वयं के तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत दी जाने वाली सीआईएफ (CIF) की राशि का उपयोग कर मुर्गी शेड का निर्माण, मुर्गी पालन हेतु डिंकर फीडर की व्यवस्था हेतु किया गया। खिलेश्वरी को सभी गतिविधियों के माध्यम से कुल 4 लाख 60 हजार रुपए वार्षिक आय प्राप्त हुई है।