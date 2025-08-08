8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ओपिनियन

प्रसंगवश : क्या सड़कें सुधरवाने के लिए भी अब कोर्ट को ही आगे आना होगा..!

छत्तीसगढ़ की सड़कों की बदहाली के लिए तय होनी चाहिए जिम्मेदारी

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 08, 2025

Chhattisgarh Bad Road

सड़कों से आवागमन तो सुलभ होता ही है, उन्हें विकास के पैमाने के रूप में भी देखा जाता है। अगर किसी राज्य की सड़कें अच्छी हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वहां विकास अच्छे से हो रहा है। सड़कों की बदहाली को लेकर विगत एक सप्ताह के भीतर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा तीन सख्त टिप्पणियां की गईं।

1. केरल हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक सड़कों पर पाए गए एक-एक गड्ढे के लिए इंजीनियरों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। दो हफ्ते में इंजीनियरों को उनके प्रभार वाले इलाकों की सड़कों पर सभी गड्ढों की गिनती और उनके दोषों की पहचान करते हुए व्यापक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया।

2. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों की बदहाली को लेकर टिप्पणी की कि- आप क्या चाहते हैं, लोग सड़क पर चलें या न चलें? चीफ जस्टिस ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर को खराब हो चुके रायपुर-बिलासपुर सड़क मार्ग पर से ही यात्रा करके हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए।

3. केरल हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दो-टूक कहा कि जब सड़कें टूटी हुई हों, सर्विस रोड अव्यवस्थित हों और ट्रैफिक जाम से आम जनता परेशान हो, तो टोल वसूलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या माननीय न्यायालयों को ही सड़कें सुधरवाने, नाली बनवाने या अन्य ऐसे कार्यों के लिए आगे आना होगा, जो सरकार का है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सड़कों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। सड़कों पर बड़ेबड़े गड्ढे हैं, जो जानलेवा हो चले हैं। बारिश के मौसम में ये बेहद ही खतरनाक हो गए हैं। खराब सड़कों की वजह से प्रदेश में रोजाना हादसे हो रहे हैं और लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। सरकार है कि इन खराब सड़कों को ठीक करने के नाम पर राशि जारी कर देती है... समय-सीमा तय कर देती है बस। सड़कें गुणवत्तापूर्ण बने, उनका रखरखाव नियमित हो और अगर ऐसा नहीं होता है तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सवाल लोगों के जीवन का जो है। -अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@epatrika.com

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

high court

Updated on:

08 Aug 2025 02:01 am

Published on:

08 Aug 2025 02:00 am

Hindi News / Opinion / प्रसंगवश : क्या सड़कें सुधरवाने के लिए भी अब कोर्ट को ही आगे आना होगा..!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.