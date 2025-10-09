Raipur: सीएम साय बोले- पीएम मोदी ने जनजातीय नायकों को सम्मान दिलाया

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 8 अक्टूबर को राजधानी रायपुर स्थित सिविल लाइन के कन्वेंशन हॉल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यशाला में शामिल हुए और इसका शुभारंभ किया। सीएम साय ने कहा कि जनजातीय समाज के वीरों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15 नवंबर (November) को जनजातीय गौरव दिवस (Janjatiya Gaurav Divas) के रूप में मनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा ने इन जनजातीय नायकों के गौरवपूर्ण योगदान को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री योगेश बापट, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग डॉ. सारांश मित्तर, संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण विजय दयाराम के., विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

