Raipur: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 21 जून को आएंगे रायपुर

कांग्रेस (Congress) ने संगठन सृजन कार्यक्रम के जरिये छत्तीसगढ़ में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) की तैयारियां तेज कर दी है। रायपुर (Raipur) के अभनपुर में 20 जून को कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी व राजस्थान (Rajasthan) के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बताया कि हम सभी राज्यों में नए चुने गए ज़िलाध्यक्षों के साथ बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Lok Sabha LoP Rahu lGandhi) इस प्रशिक्षण शिविर के लिए 21 जून (June) को रायपुर आएंगे। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारी पार्टी युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है। हमें बीजेपी (BJP) सरकार पर इतना दबाव डालना चाहिए कि वह सही कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए।

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