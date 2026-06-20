Dhamtari News: मां मातंगी दिव्य धाम पहुंचे कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, डॉ. प्रेम साई महाराज से लिया आशीर्वाद, प्रदेश के खुशहाली की कामना

मंत्री कश्यप ने धाम में संचालित आध्यात्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आध्यात्मिक केंद्र भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने के लिए ऐसे स्थलों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर डॉ. प्रेम साई महाराज ने भी मंत्री कश्यप के उज्ज्वल भविष्य, सफल जनसेवा और प्रदेश की निरंतर प्रगति के लिए मां भगवती से मंगलकामना की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का आध्यात्मिक स्थलों से जुड़ाव समाज में लोककल्याण और सकारात्मक सोच को और अधिक सुदृढ़ करता है।

